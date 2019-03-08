"Секретна українська зброя": в Росії висміяли Ракицького за провал в Лізі Європи

Російські вболівальники висміяли українського захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького за його гру в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вільярреалом".

Пітерська команда програла на своєму полі 1:3, а наш співвітчизник став винуватцем двох пропущених м'ячів його команди, чим і викликав хвилю троллінгу.

Ярослав Ракицький

"Ракицький Топчик, два голи привіз", "Не хочу шукати винних, але Ракицький привіз нам два м'ячі з трьох. Треба щось з цим робити. Схоже, це нова секретна українська зброя", "Ракицький схожий на засланого козачка з сусіднього хутора...", "Ракицький, чекай на виклику до збірної", – відреагували на виступ Ярослава читачі інтернет-порталу Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Володимир Єзерський потроллив Ярослава Ракицького за перехід з "Шахтаря" в "Зеніт", зазначивши, що футболісту варто сповідатися.

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