МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Секретна українська зброя": в Росії висміяли Ракицького за провал в Лізі Європи

9.6тЧитати матеріал російською

Російські вболівальники висміяли українського захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького за його гру в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вільярреалом".

Пітерська команда програла на своєму полі 1:3, а наш співвітчизник став винуватцем двох пропущених м'ячів його команди, чим і викликав хвилю троллінгу.

Новини
"Важке становище": в Росії кинулися на захист "жертві Ракицькому"

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

"Ракицький Топчик, два голи привіз", "Не хочу шукати винних, але Ракицький привіз нам два м'ячі з трьох. Треба щось з цим робити. Схоже, це нова секретна українська зброя", "Ракицький схожий на засланого козачка з сусіднього хутора...", "Ракицький, чекай на виклику до збірної", – відреагували на виступ Ярослава читачі інтернет-порталу Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Володимир Єзерський потроллив Ярослава Ракицького за перехід з "Шахтаря" в "Зеніт", зазначивши, що футболісту варто сповідатися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ярослав Ракицький
Тег
ФК Зеніт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
19
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги