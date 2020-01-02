Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 накращих в чемпіонаті Іспанії

Сейв голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна посів сьоме місце в рейтингу з 10 найкращих порятунків у чемпіонаті Іспанії в 2019 році.
Відповідне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі іспанської Ла Ліги. В організації відзначили сейв українця, який тоді ще виступав за "Леганес" на правах оренди, в виїзному матчі проти мадридського "Атлетіко". Лунін зумів відбити сильний удар у верхній кут воріт після штрафного.
Андрій Лунін
Футбол 24
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український голкіпер захищає кольори "Вальядоліда", за який він не зіграв ще жодного матчу в чемпіонаті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через відсутність ігрової практики Андрій Лунін може бути відкликаний з оренди у "Вальядоліді" та відправлений в іншу команду.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".