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2 січня • оновлено в 16:34
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Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 накращих в чемпіонаті Іспанії

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Сейв голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна посів сьоме місце в рейтингу з 10 найкращих порятунків у чемпіонаті Іспанії в 2019 році.

Відповідне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі іспанської Ла Ліги. В організації відзначили сейв українця, який тоді ще виступав за "Леганес" на правах оренди, в виїзному матчі проти мадридського "Атлетіко". Лунін зумів відбити сильний удар у верхній кут воріт після штрафного.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Футбол 24

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український голкіпер захищає кольори "Вальядоліда", за який він не зіграв ще жодного матчу в чемпіонаті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через відсутність ігрової практики Андрій Лунін може бути відкликаний з оренди у "Вальядоліді" та відправлений в іншу команду.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Атлетіко Мадрид Леганес Реал Мадрид ФК Вальядолід
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