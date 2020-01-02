Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 накращих в чемпіонаті Іспанії

Сейв голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна посів сьоме місце в рейтингу з 10 найкращих порятунків у чемпіонаті Іспанії в 2019 році.

Відповідне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі іспанської Ла Ліги. В організації відзначили сейв українця, який тоді ще виступав за "Леганес" на правах оренди, в виїзному матчі проти мадридського "Атлетіко". Лунін зумів відбити сильний удар у верхній кут воріт після штрафного.

Андрій Лунін Футбол 24

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український голкіпер захищає кольори "Вальядоліда", за який він не зіграв ще жодного матчу в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через відсутність ігрової практики Андрій Лунін може бути відкликаний з оренди у "Вальядоліді" та відправлений в іншу команду.

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