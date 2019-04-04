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"Сечею обмінювалися і Крим відтяпали": відомий російський коментатор поставив хрест на Путіні

1.9тЧитати матеріал російською

Відомий російський коментатор Василь Уткін назвав вбивство Бориса Нємцова точкою неповернення для режиму Володимира Путіна.

В інтерв'ю YouTube-каналу "А поговорити?" журналіст також згадав Олімпіаду-2014 і анексію Криму і висловив упевненість в тому, що ситуація в країні зміниться.

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"Після вбивства Бориса Нємцова головне відчуття було в тому, що ти абсолютно беззахисний. Коли це все зійде нанівець? Не знаю. Дуже несподівано. 2014-й рік. В моїй країні тільки що пройшла Олімпіада. До нас приїхав весь світ, нас полюбили. А потім виявилося, що ми весь цей час через дірку в стіні сечею обмінювалися, а ще через два тижні Крим відтяпали. Які можуть бути плани в цій країні?" – заявив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Василя Уткіна було вчинено напад в Москві. Невідомий бризнув в очі коментатору перцевим балончиком.

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Особи
Василь УткінВолодимир Путін
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