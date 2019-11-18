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18 листопада • оновлено в 14:12
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"Щось дивне": у збірній Сербії спробували пояснити українське диво

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Голкіпер збірної Сербії з футболу Предраг Райкович підбив підсумки матчу відбіркового циклу Євро-2020 зі збірною України (2:2), який відбувся у Белграді.–

Предраг Райкович

Предраг Райкович

"Ми добре почали гру, діяли просто відмінно, контролювали м'яч і відкрили рахунок у матчі. Потім припустилися помилки, якою суперник скористався і зрівняв рахунок. Але все виглядало так, що це наш день, тому я не здивований, що ми знову вийшли вперед. Зобов'язані були доводити поєдинок до перемоги", – зазначив Райкович, якого цитує dynamo.kiev.ua.

Також воротар сербів розповів про гол, який на останніх секундах забив Артем Бесєдін, встановивши кінцевий рахунок – 2:2.

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"На останніх секундах гри відбулося щось дивне – саме так я міг би охарактеризувати другий пропущений нами гол. У цьому епізоді м'яч відскочив якось безглуздо і полетів по абсолютно непередбачуваній траєкторії. Я спробував зреагувати як міг, але цього виявилося недостатньо. Думаю, більшого я тієї миті не зміг би зробити. Втім, хай краще настільки неприємний момент відбудеться у такому матчі, а не в тому, який буде для нас вирішальним", – додав перший номер сербів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з рекордом завершила відбірковий турнір на Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Місце
Сербія Белград
Теги
Збірна України з футболу збірна Сербії з футболу
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Короче, хорошему танцору помешали его плохие яйца
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Хо Хол
Хо Хол
наичудеснейшее чудо чудесное
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коршун федот
коршун федот
Хо Хол, ПаРРаша- Бельгия : 1-4. Играй в лапту, лаптеносец.
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