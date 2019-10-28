"Що за дівчина?" Алієв розповів про зміни в особистому житті Мілевського

Ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський почав зустрічатися з невідомою дівчиною.

Про це повідомив давній друг нині форварда брестського "Динамо" Олександр Алієв. При цьому він не став розкривати подробиць нових відносин Артема, але відверто розповів про спілкування з колишніми партнерами по столичній команді

"Так, щоб з кимось зідзвонюватися, не можу сказати. Телефоную Хацкевичу. Можу привітати з днем народження Макса Шацьких, Олега Романовича Лужного. Міля? С Тьомою, ясна річ, ми спілкуємося. Але зараз останнім часом стали менше спілкуватися. Він діючий футболіст. Дізнався, що у нього дівчина з'явилася. Може, людина будує відносини. Я не ображаюся. Захоче подзвонити – подзвонить. Що за дівчина? Я не питав. Дізнався про це від інших людей", – сказав Алієв в інтерв'ю Sport Arena TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський розповів про секс з російською телеведучою, генеральним продюсером каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі. Сама журналістка не стала спростовувати слів футболіста.

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