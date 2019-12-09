Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський відвідав матч 17-го туру Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і "Зорею" на столичному НСК "Олімпійський" і після гри не стримав емоцій.

Після матчу в підтрибунному приміщенні Мілевський привітався з кількома гравцями київського клубу. Звернувшись, зокрема, до півзахисника Віталія Буяльського, Мілевський вирішив не добирати слів: "Чого ви так граєте, бл**ь? Що ви на **й граєте тут?"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

київське "Динамо" сенсаційно програло луганській "Зорі" в центральному поєдинку 17-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:2.

підопічні Олексія Михайличенка опустилися на 4-е місце в таблиці. Їхнє відставання від "Шахтаря" становить вже 14 очок.

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