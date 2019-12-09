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9 грудня • оновлено в 11:47
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"Що ви на **й граєте?" Мілевський розніс гру "Динамо" з "Зорею"

2.3т
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Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський відвідав матч 17-го туру Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і "Зорею" на столичному НСК "Олімпійський" і після гри не стримав емоцій.

Після матчу в підтрибунному приміщенні Мілевський привітався з кількома гравцями київського клубу. Звернувшись, зокрема, до півзахисника Віталія Буяльського, Мілевський вирішив не добирати слів: "Чого ви так граєте, бл**ь? Що ви на **й граєте тут?"

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Артем Мілевський Віталій Буяльський
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Зоря ФК Динамо Київ
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