Головна Новини
16 грудня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Що творить: Селезньов виконав неймовірний трюк у матчі чемпіонату Туреччини

2.1т
Читати матеріал російською

Нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився ефектним фінтом у матчі другого за силою турецького дивізіону проти "Алтинорду".

Українець підхопив м'яч біля кутового прапорця та красиво прокинув м'яч між ніг суперника, коли здавалося, що викрутитися з цієї ситуації вже не вийде.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

Footboom.com

Селезньов почав поєдинок на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 66-й хвилині зустрічі. За майже півгодини ігрового часу йому не вдалося відзначитися результативними діями, а його команда закінчила матч внічию 0:0.

Новини
Український футболіст забив приголомшливий переможний гол з 25 метрів

Варто відзначити, що у двох попередніх іграх український нападник забив по голу, але це не допомогло "Бурсаспору" врятуватися від поразок у цих поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський забив у другому матчі Серії А поспіль.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Туреччини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Євген Селезньов
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги