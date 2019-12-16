Що творить: Селезньов виконав неймовірний трюк у матчі чемпіонату Туреччини

Нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився ефектним фінтом у матчі другого за силою турецького дивізіону проти "Алтинорду".

Українець підхопив м'яч біля кутового прапорця та красиво прокинув м'яч між ніг суперника, коли здавалося, що викрутитися з цієї ситуації вже не вийде.

Євген Селезньов Footboom.com

Селезньов почав поєдинок на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 66-й хвилині зустрічі. За майже півгодини ігрового часу йому не вдалося відзначитися результативними діями, а його команда закінчила матч внічию 0:0.

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Варто відзначити, що у двох попередніх іграх український нападник забив по голу, але це не допомогло "Бурсаспору" врятуватися від поразок у цих поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський забив у другому матчі Серії А поспіль.

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