Після фантастичної перемоги над Португалією в матчі відбору на Євро-2020, футболісти збірної України дали волю емоціям.
З'явилося відео того, що коїлося в роздягальні національної збірної України на НСК "Олімпійський". Крім того, групову святкову фотографію у себе в Twitter розмістив наставник команди, Андрій Шевченко.
With this historical win, we have qualified for @ EURO2020. Well done @FFUKRAINE. I'm so proud of you all! 💙💛 #UkrainePortugal # EURO2020 pic.twitter.com/R5stEYGkFE- Andriy Shevchenko (@ jksheva7) October 14, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.
Після гри, наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Україна - Португалія" на сайті "OBOZREVATEL".