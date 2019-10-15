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15 жовтня • оновлено в 21:30
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Що коїлося в роздягальні збірної України після перемоги над Португалією: з'явилося відео

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Після фантастичної перемоги над Португалією в матчі відбору на Євро-2020, футболісти збірної України дали волю емоціям.

З'явилося відео того, що коїлося в роздягальні національної збірної України на НСК "Олімпійський". Крім того, групову святкову фотографію у себе в Twitter розмістив наставник команди, Андрій Шевченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Після гри, наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.

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Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з футболу
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