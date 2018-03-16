Що це?! Форвард "Динамо" відзначився небувалим курйозом у матчі з "Лаціо"

Київське "Динамо" відзначилося неймовірним курйозом під час відповідного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з римським "Лаціо". У одного з гравців "біло-синіх" мали місце проблеми з екіпіровкою.

Йдеться про бразильського нападника Жуніора Мораеса, який вийшов на поле в шортах з перевернутою клубною емблемою. При цьому у його партнерів з формою було все в порядку.

З чим пов'язана така колізія - невідомо.

Зазначимо, що такий варіант екіпіровки виявився нефартовим для форварда. Сам Жуніор зіграв досить слабо, а його команда поступилася на НСК "Олімпійський" - 0:2.

Як повідомляв "Обозреватель", головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після матчу з "Лаціо" розповів, чого його команді не вистачило для перемоги.