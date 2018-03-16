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Що це?! Форвард "Динамо" відзначився небувалим курйозом у матчі з "Лаціо"

7.4тЧитати новину російською

Київське "Динамо" відзначилося неймовірним курйозом під час відповідного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з римським "Лаціо". У одного з гравців "біло-синіх" мали місце проблеми з екіпіровкою.

Йдеться про бразильського нападника Жуніора Мораеса, який вийшов на поле в шортах з перевернутою клубною емблемою. При цьому у його партнерів з формою було все в порядку.

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З чим пов'язана така колізія - невідомо.

Зазначимо, що такий варіант екіпіровки виявився нефартовим для форварда. Сам Жуніор зіграв досить слабо, а його команда поступилася на НСК "Олімпійський" - 0:2.

Як повідомляв "Обозреватель", головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після матчу з "Лаціо" розповів, чого його команді не вистачило для перемоги.

Читайте всі новини по темі "Динамо - Лаціо" на сайті "Обозреватель".

Теми
Динамо - ЛаціоЛіга Європи
Особа
Жуніор Мораес
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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