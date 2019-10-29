"Що йому там робити?" Алієв присоромив "Динамо", порівнявши його з "Шахтарем"

Ексфутболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв зізнався, що нинішня команда "Динамо" за рівнем не зможе проявити себе в Лізі чемпіонів.

"Навіть якби команда пройшла туди на якомусь фарті, що їй там робити? Щоб їй "мішок завантажували"? Щоб після кожної зустрічі "Олімпійський" освистував її, а вболівальники взагалі перестали ходити? Ми можемо навести приклад мадридського "Реалу". Після того, як його залишив Роналду, він посипався. Був лідер. У нас немає лідера, немає такого футболіста! "Динамо" з "Шахтарем" не стоїть поруч навіть зараз", – зазначив колишній півзахисник "Динамо" в інтерв'ю Sport Arena TV.

Олександр Алієв dynamo.kiev.ua

Також він поділився думкою про роботу колишнього головного тренера київського клубу Олександра Хацкевича.

"У Хацкевича в "Динамо" все прекрасно вийшло. Так, він не став чемпіоном, не зіграв в Лізі чемпіонів. А чому Суркіс не купив тих футболістів, яких хотів взяти Хацкевич? Рівнем вище, щоб вони змогли вивести "Динамо" в цей турнір. Фінансові реалії? Ну ось і запитайте у Суркіса про це. Хацкевич дав молодим футболістам дорогу в футбол. Дуже багатьом!" – додав Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв розповів про зміни в особистому житті свого друга й колишнього партнера по команді Артема Мілевського.

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