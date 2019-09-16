"Що діється в роздягальні..." Футболіст "Динамо" підбив підсумок фіаско в УПЛ

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився емоціями після поразки "біло-синіх" у домашньому матчі з "Десною" (1:2). Футболіст зазначив, що відчуває себе одним із винуватців фіаско.

Віталій Миколенко (ліворуч) ФК "Динамо"

"Почуваюся погано, тому що через мою індивідуальну помилку ми пропустили другий м'яч. Хотів би вибачитися перед уболівальниками, командою. І хотів би сказати спасибі всім уболівальникам, які в нас вірять, приходять на матчі й підтримують нас", — зізнався Миколенко в ефірі програми "Профутбол".

За словами гравця, у команді поки не можуть точно назвати причини того, що трапилося.

"Не хотів би говорити, що у нас діється в роздягальні. Зараз момент не з найкращих. Кожен гравець команди ставить питання самому собі. Зрештою, я намагаюся розібратися насамперед у собі. Але, як бачите, нічого не виходить. Дві помилки, два голи..." — підсумував футболіст.

Нагадаємо, що "Динамо" провело черговий млявий матч у чемпіонаті України, після чого побило клубний антирекорд. Команда перебуває всього за два очки від зони вильоту в УПЛ.

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