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30 листопада • оновлено в 10:47
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"Що далі?" Легенда "Динамо" пройшовся по команді

7.2т
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Легендарний футболіст "Динамо" Віктор Хлус розкритикував гру команди у матчі п'ятого туру Ліги Європи зі шведським "Мальме".

Екснападник "біло-синіх" висловив упевненість в тому, що нинішнього рівня підопічним Олексія Михайличенка не вистачить для успішного виступу в турнірі.

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Динамо – Мальме

Динамо – Мальме

ФК "Динамо" Київ

"Замість дострокового виходу в плей-офф тепер футболісти "Динамо" перетворюються в математиків, підраховуючи цифри і прогнозуючи різні варіанти, в надії як же зіграють між собою "Копенгаген" і "Мальме". Якщо пропустили чотири м'ячі, значить, захист зіграв потворно. Матч проти "Мальме" підтвердив: в повному обсязі ще гладко у "Динамо". Ну, "проліземо" за вдалого збігу обставин з групи, а що з такою грою робити далі?" – наводить слова Хлуса UA-Football.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грі київського "Динамо" з "Мальме" в Лізі Європи виявили дивина.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме
Теги
ФК Динамо Київ ФК Мальме
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