Ще у вересні: українські клуби видали унікальну серію в єврокубках

Незважаючи на всі проблеми українського футболу, наші клуби в поточних Лізі чемпіонів і Лізі Європи тримаються відмінно та не знають поразок вже 10 матчів поспіль.

"Шахтар", "Динамо" Київ і "Олександрія" видали серію з 10-ти безпрограшних матчів - 2 перемоги і аж 8 нічиїх. Донецький клуб у ЛЧ за цей час обіграв італійську "Аталанту" (1:0) і двічі розійшовся миром з "Динамо" Загреб - 2:2 і 3:3.

У Лізі Європи же "Динамо" забезпечило перемогу над шведським "Мальме" (1:0) і 3 нічиї (швейцарський "Лугано" (0:0) і двічі данський "Копенгаген" (1:1, 1:1)), а "Олександрія" позбавила очок бельгійський "Гент" (1:1) і два рази зіграла внічию з французьким "Сент-Етьєном" (1:1 і 2:2).

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В останній раз український клуб програвав в єврокубках ще 19 вересня - в рамках 1-го туру ЛЄ німецькому "Вольфсбургу" в гостях (1:3).

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У свою чергу варто відзначити, що в цій серії всі 8 нічиїх йдуть підряд. Світова серія для українців почалася ще у вересні, коли "Олександрія" розписала 1:1 з "Гентом". При цьому в 7-ми випадках наші команди відігравалися по ходу матчу.

Після 4-го туру єврокубків "Шахтар" йде на 2-му місці своєї групи в ЛЧ, маючи 5 очок і лише за додатковими показниками випереджаючи "Динамо" Загреб. "Динамо" ж у Лізі Європи має 6 балів і теж знаходиться на 2-й позиції, програючи лідерство "Копенгагену" з-за гіршого показника забитих м'ячів. "Олександрія" є аутсайдером квартету, маючи в заліку 3 очки (але відстає від 2-го місця всього на два пункти).

Як повідомлявся OBOZREVATEL, "Шахтар" в останньому матчі з "Динамо" Загреб зробив найбільший камбек за всю історію виступів у Лізі чемпіонів завдяки незвичайному пенальті в кінцівці матчу.

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