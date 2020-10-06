Ще у двох футболістів збірної України виявлено коронавірус

Голкіпери збірної України Андрій Лунін і Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), COVID-19 був також виявлений у шеф-кухаря національної команди Любомира Тошича. Решта футболістів і члени персоналу здали негативні тести.

Зараз Лунін, Паньків та Тошич перебувають на самоізоляції в готелі, в якому базується збірна України, а решта гравців і штаб під керівництвом Андрія Шевченка готуються до вечірнього тренування.

При цьому, шеф-редактор телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько повідомив, що поєдинок проти Франції, запланований на середу, 7 жовтня, може опинитися під загрозою зриву.

"Тривожні новини надходять з табору збірної, з-під Парижа. Виявлено ще кілька позитивних тестів у гравців і персоналу "синьо-жовтих". Поки без прізвищ. Тільки що спілкувався із знаючими людьми... Є припущення, що матч Франція – Україна теоретично під загрозою", – заявив Гресько.

Матч Франція - Україна може опинитися под загрозою зриву Facebook Ивана Гресько

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна вже втратила 12 футболістів перед матчем з Францією.