Ще троє футболістів України заразилися коронавірусом: матч зі Швейцарією під питанням

Ще троє футболістів збірної України отримали позитивні результати тестів на коронавірус перед матчем останнього туру Ліги націй проти Швейцарії, який має відбутися у вівторок, 17 листопада.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), COVID-19 був виявлений у голкіпера Дмитра Різника ("Ворскла"), захисника Едуарда Соболя ("Брюгге") і півзахисника Євгена Макаренка ("Кортрейк"). У неділю, 15 листопада, їхні результати були "умовно негативними", проте пізніше з'ясувалося, що їхні аналізи все ж мають сліди коронавірусу.

Заражені футболісти перебувають на самоізоляції в готелі, а здорові гравці збірної України чекають вердикту місцевої влади про можливість проведення матчу Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник нашої команди Андрій Шевченко довикликав трьох футболістів у розташування збірної.