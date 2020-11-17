Ще троє футболістів України заразилися коронавірусом і не зіграють проти Швейцарії

Ще у трьох футболістів збірної України був виявлений коронавірус, в результаті чого вони пропустять матч останнього туру Ліги націй проти Швейцарії.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу, результат тестів захисника Сергія Кривцова, півзахисника Руслана Малиновського і нападника Жуніора Мораеса виявився позитивним. Також COVID-19 був виявлений у тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Відзначається, що зараз представники української команди уточнюють питання з Кривцовим, Мораесом і Баштовим, оскільки раніше вони вже перехворіли на коронавірус і у них є антитіла, завдяки яким вони зараз не можуть повторно заразитися.

УЄФА веде переговори з місцевою владою кантону Люцерн про можливу участь двох вищеназваних футболістів в матчі Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поразки в матчі Ліги націй проти Німеччини ще троє футболістів нашої національної команди захворіли коронавірусів, в результаті чого головний тренер Андрій Шевченко довикликав ще трьох гравців з молодіжної збірної.