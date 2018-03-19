Ще одна європейська країна може приєднатися до бойкоту ЧС-2018 в Росії

Уряд збірної Ісландії може приєднатися до бойкоту Британії чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це заявив міністр закордонних справ скандинавської країни Гудлаугур Тор Тордарсон.

"Отруєння Скрипаля в Великобританії і бойкот? Звичайно, ми обговорюємо це. Це питання стосується не тільки Британії. Нам потрібно визначитися зі своєю позицією і обговорити це з союзниками. Поки що жодного рішення не прийнято", - цитує чиновника Ruv.is.

Нагадаємо, раніше глава Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхар Гріндель висловився про бойкот ЧС-2018, озвучивши офіційну позицію Німеччини.

Як повідомляв "Обозреватель", Англія готова бойкотувати майбутній Мундіаль в разі, якщо буде доведена вина Кремля в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля на території Великобританії.