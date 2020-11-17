Ще один з лідерів "Динамо" заразився коронавірусом

Михайло Морозов Футбол 17:48, 17.11.2020

Один з лідерів "Динамо" Жерсон Родрігес здав позитивний тест на коронавірус, перебуваючи у збірній Люксембургу.

Як повідомляє видання lequotidien.lu, він став одним з двох футболістів національної команди, у яких було виявлено COVID-19. Їх обох помістили на самоізоляцію, щоб не ставити під загрозу матч останнього туру Ліги націй проти Азербайджану.

Команда Родрігеса має шанси на вихід у дивізіон B в разі перемоги над своїми суперниками.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про коронавірус у двох інших лідерів "Динамо" Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова, які через хворобу змушені були залишити розташування збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від COVID-19 вилікувалися вісім гравців киян, а позитивні тести здали голкіпер Руслан Нещерет та захисник Олександр Сирота.

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