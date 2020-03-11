Ще один матч збірної України потрапив під заборону через коронавірус

Виїзний товариський матч збірної України проти Франції, який заплановано на 27 березня в Парижі, пройде при порожніх трибунах через коронавируса.

Як повідомляє інформагентство Get French Football News, про це заявив глава Федерації футболу Франції (ФФФ) Ноель ле Гре. Французи проведуть поєдинки проти України (27 березня) та Фінляндії (31 березня) за закритими дверима в спробі зупинити поширення епідемії. Варто відзначити, що спочатку матч із фінами мав відбутися в Ліоні, але був перенесений на "Стад де Франс".

Збірна України з футболу вести

Нагадаємо, що інший поєдинок найближчого збору нашої національної команди проти Польщі, який запланований 31 березня в Хожуві, також пройде при порожніх трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України втратила лідера команди на наступні матчі через коронавірус.

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