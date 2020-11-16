Іще один футболіст "Динамо" заразився COVID-19

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота став черговим футболістом столичного клубу, який здав позитивний тест на COVID-19.

Як інформує пресслужба "біло-синіх", коронавірус у гравця було виявлено під час тестування в молодіжній збірній України напередодні матчу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2021 року з Північною Ірландією. 20-річний захисник уже залишив розташування "жовто-синіх".

Разом із Сиротою позитивні тести на COVID-19 у "молодіжці" здали Богдан Милованов і Олександр Сємілєт.

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що вісім футболістів "Динамо" вилікувалися від коронавірусу. Водночас на самоізоляції досі перебувають сім гравців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги націй між збірними Швейцарії та України перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу в стані "жовто-синіх".