"Ще молоді були": Алієв розповів про геїв у "Динамо"

Ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв заявив, що в київському клубі під час його виступів не могло бути геїв.

"Якби при нас в "Динамо" хтось такий був – його точно не було б. Говорили про Ласло Боднара (ексзахисник "Динамо" – Ред.), але ми тоді ще молоді були. Скільки про нього говорили, розповідали, а ми в гості до нього приїжджали, була така тема. Він був з тьолкою. А так у "Динамо" ніколи не було підозр, що хтось гей. А взагалі про німця в основному чув. Капітан, правий захисник – Лам. Ну любить людина, що тут", – наводить слова Алієва "Трибуна" з посиланням на Youtube канал "Міля".

Олександр Алієв kvedomosti.com

Новини Мілевський похвалився гарячим фото з подругою

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні футболісти київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв показали відео своїх пригод по нічних клубах столиці України і згадали минулі часи, передавши привіт Ігорю Суркісу і Юрію Сьоміну.

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