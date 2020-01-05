"Сань, ці чоботи нікому не потрібні": Бедняков і Яремчук затролили Зінченка

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став об'єктом насмішок з боку своїх друзів в інтернеті після того, як запустив конкурс в Instagram.
У себе в акаунті футболіст збірної України запропонував виграти пару бутс. Першим в коментарі прийшов його партнер по національній команді Роман Яремчук.
"Сань ці чоботи нікому не потрібні", - вiдсмалив гравець "Гента". Його підтримав колишній динамівець Евегеній Макаренко.
Слідом прийшов популярний телеведучий Андрій Бедняков, який просто відзначив трьох "друзів": Джастіна Бібера, Кім Кардашян і Володимира Зеленського.
GIVE AWAY❗️❗️❗️ Win 1️⃣0️⃣ signed (if you want🤣) pairs of boots! You have to: 1) follow me 2) tag here your 3 friends 3) post your skills video on your page with #zinchenkochallenge You have 5 days on that! GOOD LUCK 👍🏼 Виграй 1️⃣0️⃣ пар підписаних (якщо захочешь🤣) бутс! Ти повинен: 1) підписатися на мене 2) зазначити тут 3 одного 3) виставити у себе на сторінці твоє відео фінтів з #zinchenkochallenge У тебе є 5 днів на це! УДАЧІ 👍🏼
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко відзначився шикарним ударом в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл" (4:1).
Футболіст збірної України вийшов зі старту і провів повну зустріч, відкривши рахунок на 19-й хвилині, забивши перший гол за свій клуб в сезоні.
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