"Сань, ці чоботи нікому не потрібні": Бедняков і Яремчук затролили Зінченка

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став об'єктом насмішок з боку своїх друзів в інтернеті після того, як запустив конкурс в Instagram.

У себе в акаунті футболіст збірної України запропонував виграти пару бутс. Першим в коментарі прийшов його партнер по національній команді Роман Яремчук.

"Сань ці чоботи нікому не потрібні", - вiдсмалив гравець "Гента". Його підтримав колишній динамівець Евегеній Макаренко.

Слідом прийшов популярний телеведучий Андрій Бедняков, який просто відзначив трьох "друзів": Джастіна Бібера, Кім Кардашян і Володимира Зеленського.

Новини Українець Зінченко став найкращим в Англії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко відзначився шикарним ударом в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл" (4:1).

Футболіст збірної України вийшов зі старту і провів повну зустріч, відкривши рахунок на 19-й хвилині, забивши перший гол за свій клуб в сезоні.

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