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"Самогубець і кін*ений ідіот": оцінена робота Хацкевича в "Динамо"

2.1т Читати матеріал російською

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков оцінив уміння колишнього головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича вибирати стартовий склад.

На прохання журналіста прокоментувати слова Йожефа Сабо, про те, що "Цітаішвілі на голову вище де Піни і Соля, але сидить на лавці запасних", Франков не зміг стриматися.

"Я переведу цю фразу: "Хацкевич - самогубець. Хацкевич - кінчений ідіот, який не здатний відрізнити нібито на голову вище футболіста, і не ставить його в стартовий склад. Сабо висловився більше ніж уболівальник, а не аналітик", - сказав Франков в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

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.Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом зі своїм штабом був звільнений, а новим наставником віце-чемпіонів України став Олексій Михайленко.

Пізніше в мережі були опубліковані деталі контракту Михайличенка з "Динамо".

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Особа
Олександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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