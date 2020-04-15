Саленко влаштував хамський скандал з київською поліцією через карантин

Легендарний футболіст збірної України і Росії Олег Саленко з матами влаштував скандал з київською поліцією, яка хотіла його оштрафувати за порушення карантину.

Рекордсмен чемпіонату світу 1994 року перебував на футбольному майданчику разом з дітьми.

Між 50-річним спортсменом і правоохоронцям відбувся наступний діалог.

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Пізніше до спілкування підключилася журналістка проекту "Контролер", який виходить на телеканалі "Україна".

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Пізніше до конфлікту підключилася група підтримки знаменитого гравця збірної, однак, як тільки копи почали складати протокол зі штрафом, все знайомі Саленка розбіглися, залишивши його одного віддуватися. Побачивши суму потенційного штрафу Олег Анатолійович моментально змінив тон, зменшивши оберти.

"Я нічого не організовував. Футбол організували люди. Я прийшов, тому що мій син там грав. Мене називали тренером? Тренер, це коли офіційно призначають. Протокол? Я не згоден. Я просто стояв поруч". - злякано виправдався Саленко.

Патрульні відзначили, що записiв з боді-камер буде досить для штрафу.

Також на майданчику був колишній гравець київського ЦСКА Олександр Ковтун.

"21 000 за рік померло, типу від коронавiрусу. Ніякого коронавiрусуне існує, я не ношу маску принципово", - заявив Ковтун.

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