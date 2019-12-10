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10 грудня • оновлено в 22:43
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Салах забив феноменальний гол у Лізі чемпіонів

Салах забив феноменальний гол у Лізі чемпіонів
Футболіст відзначився в другому таймі
1.6т Читати матеріал російською

Єгипетський нападаючий англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах відзначився неймовірним ударом в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

На 58-й хвилині матчу з "Ред Булл" із Зальцбурга, 27-річний футболіст збірної Єгипту випередив Станковича на кордоні штрафного майданчика, оббіг його в лицьову і феноменальним "пострілом" завернув м'яч в порожні ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

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Зірка "Ліверпуля" забив неймовірний гол зі стандарту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Салах пригрозив залишити клуб, якщо його команда підпише контракт з ізраїльським нападаючим німецького "Лейпцига" Мунасом Даббура.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Мохаммед Салах
Тег
ФК Ліверпуль
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