Салах забив феноменальний гол у Лізі чемпіонів

Єгипетський нападаючий англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах відзначився неймовірним ударом в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
На 58-й хвилині матчу з "Ред Булл" із Зальцбурга, 27-річний футболіст збірної Єгипту випередив Станковича на кордоні штрафного майданчика, оббіг його в лицьову і феноменальним "пострілом" завернув м'яч в порожні ворота.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Салах пригрозив залишити клуб, якщо його команда підпише контракт з ізраїльським нападаючим німецького "Лейпцига" Мунасом Даббура.
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