Сайт УЄФА назвав групи "смерті" в Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 18:30, 15.10.2020 Оновлено: 18:36, 15.10.2020

Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) опублікував результати голосування за найскладнішу групу в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021.

На думку відвідувачів ресурсу, групою "смерті" є квартет А, до якого ввійшли "Баварія", "Атлетіко", РБ "Зальцбург" і "Локомотив". На другому місці за складністю розташувалася група H (ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", РБ "Лейпциг" і "Істанбул" Бешикташ).

Найскладнішою виявилася група А
сайт УЄФА

Група G, що складається з київського "Динамо", "Ювентуса", "Барселони" і "Ференцвароша", посіла третє місце. Слідом за нею йде "B", де виступають "Реал", "Шахтар", "Інтер" і "Боруссія" Менхенгладбах.

Раніше захисник "Динамо" Ілля Забарний розповів, що за вихід київського клубу в груповий етап Ліги чемпіонів він отримає премію, яка дорівнює кільком річним зарплатам.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Головнокомандувач ЗСУ одружився з новою головою Чернігівської ОДА

Кравчук пояснив суть другого питання Зеленського

Російські танки виявили біля житлового району на Луганщині

Питання Зеленського щодо Донбасу з ажіотажем сприйняли в мережі

Зеленський озвучив друге питання для опитування 25 жовтня