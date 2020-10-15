Сайт УЄФА назвав групи "смерті" в Лізі чемпіонів

Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) опублікував результати голосування за найскладнішу групу в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021.

На думку відвідувачів ресурсу, групою "смерті" є квартет А, до якого ввійшли "Баварія", "Атлетіко", РБ "Зальцбург" і "Локомотив". На другому місці за складністю розташувалася група H (ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", РБ "Лейпциг" і "Істанбул" Бешикташ).

Група G, що складається з київського "Динамо", "Ювентуса", "Барселони" і "Ференцвароша", посіла третє місце. Слідом за нею йде "B", де виступають "Реал", "Шахтар", "Інтер" і "Боруссія" Менхенгладбах.

Раніше захисник "Динамо" Ілля Забарний розповів, що за вихід київського клубу в груповий етап Ліги чемпіонів він отримає премію, яка дорівнює кільком річним зарплатам.