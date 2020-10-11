Сабо загнобив футболістів збірної України за поразку від Німеччини

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Андрій Ярмоленко

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував рівень нинішньої національної команди.

На думку знаменитого фахівця, у матчі Ліги націй проти Іспанії 13 жовтня у нас шансів немає.

"Зараз будь-який склад національної команди здається поганим. Той же Ярмоленко, який сидить у запасі "Вест Гема", випадає з гри, Циганков, якому і я раніше видав стільки авансів, ніяк не може отямитися, Коваленко – нульовий, Соболь – в атаці непогано діяв, але в обороні помилявся. А то ми всі їх хвалили, мовляв, гляньте, який чудовий Ярмоленко, як швидко зростає Циганков. А що насправді? Де вони в матчах із топкомандами?" – цитує Йожефа Йожефовича Footboom.net.

Сабо вважає, що тренерському штабу збірної України потрібно десь шукати центральних захисників.

"Переміщення в центр Миколенка відчутно збіднює гру команди на фланзі. Звичайно, не вистачає ще інших футболістів "Шахтаря" – хворих хлопців. Бракує того складу, який був під рукою Андрія Шевченка під час відбору на Євро-2020", – зазначив Сабо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів у перерві матчу, і відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого гола.

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