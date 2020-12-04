Сабо: вболіватиму за "Ференцварош" у матчі з "Динамо"

Екстренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо зізнався, що у вирішальному матчі Ліги чемпіонів між киянами і "Ференцварошем" буде підтримувати угорську команду.

В інтерв'ю виданню Nemzeti Sport розповів, що переживає за наставника "фраді" Сергія Реброва, оскільки він є вихованцем Сабо. Він вважає, що на папері "Динамо" виглядає сильніше за угорців, але сподівається на те, що їм та їхньому тренеру пощастить.

"У середу (2 грудня) я розривався між матчами "Динамо" і "Ференцвароша", але віддав перевагу Реброву, оскільки я його виховав. Мені шкода Сергія, адже якби не гол "Ювентуса" на останніх хвилинах, його команду влаштовувала би будь-яка нічия в матчі з "Динамо" в Києві. Українська команда виглядає сильнішою, але якщо Реброву нарешті пощастить, то його підопічні зможуть створити сенсацію. Що б не сталося, я буду вболівати за "Ференцварош" у цьому поєдинку", – зізнався Сабо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятому турі Ліги чемпіонів обидві команди розгромно програли свої поєдинки з рахунком 0:3. "Динамо" на виїзді поступилося "Ювентусу", а угорці в домашніх стінах – "Барселоні".

Для виходу в плей-оф Ліги Європи київській команді достатньо виграти або зіграти внічию з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2.