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17 жовтня • оновлено в 22:06
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"Кров з вух": відомий воротар розповів про "жах в Україні"

1.6т Читати матеріал російською

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, впевнений, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

"Суржик – жах. Потрібно вибирати. Або це українська мова, або російська. Вивчити одну з них і розмовляти однією. Є футболісти, які використовують суржик, особливо в центральній Україні, це жах. Це кров з вух", – цитує Худжамова спортарена.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, експівзахисник "Шахтаря", а нині футболіст білоруського "Динамо" (Брест) Олександр Нойок з негативом згадав своє дитинство в Україні, розповівши, що в Херсоні маніяки регулярно викрадали дітей.

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