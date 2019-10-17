Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 23:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Поганий, с*ка, поганий!" Відомий воротар наїхав на Путіна через війну в Україні

586 Читати матеріал російською

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, впевнений, що не може бути двозначної думки з приводу головної причини війни в нашій країні.

"У цьому питанні у мене немає гойдалок. А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий. Коли я в 2016 році приїхав, тут стояли лайтбокси з рекламою. Там були фотографії хлопців, які загинули під час оборони Маріуполя. Дуже багато молодих пацанів, наші ультраси воювали, я з ним спілкувався, з харківськими. Реально кожен день вбивають. Як це не поганий? Як це не війна? Як це сторони конфлікту назвати? Це війна справжнісінька. Вже пора роздуплитись, що це війна. А не називати це сторонами конфлікту або громадянською війною. Яка громадянська війна?" - заявив футболіст в інтерв'ю СпортАрене.

Новини
"Ми 15 тисяч поховали заради чого?" Відомий воротар обурений владою в Україні

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel