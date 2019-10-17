"Поганий, с*ка, поганий!" Відомий воротар наїхав на Путіна через війну в Україні

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, впевнений, що не може бути двозначної думки з приводу головної причини війни в нашій країні.

"У цьому питанні у мене немає гойдалок. А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий. Коли я в 2016 році приїхав, тут стояли лайтбокси з рекламою. Там були фотографії хлопців, які загинули під час оборони Маріуполя. Дуже багато молодих пацанів, наші ультраси воювали, я з ним спілкувався, з харківськими. Реально кожен день вбивають. Як це не поганий? Як це не війна? Як це сторони конфлікту назвати? Це війна справжнісінька. Вже пора роздуплитись, що це війна. А не називати це сторонами конфлікту або громадянською війною. Яка громадянська війна?" - заявив футболіст в інтерв'ю СпортАрене.

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

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