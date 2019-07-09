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"Русскій мір" — шкідливо": клуб Мілевського "послав" Росію

5.1тЧитати матеріал російською

Глава брестського "Динамо" Олександр Зайцев піддав жорсткій критиці ідею входження клубів із Білорусі до російської футбольної Прем'єр-ліги.

Власник клубу, кольори якого захищає українець Артем Мілевський, назвав це черговою спробою РФ реалізувати ідею "русского міра".

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"Як огірки в теплиці": у Білорусі жорстко відповіли росіянам через "об'єднаний чемпіонат"

Артем Мілевський

Артем Мілевський

"Прессбол"

"Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, ставлять не тільки спортивну мету. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского міра". Витівка із залученням клубів з колишніх радянських республік до складу чемпіонату РПЛ з того самого ряду. Їм це важливо, нам — шкідливо", — цитує Зайцева "Прессбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві Російського футбольного союзу озвучили ідею із залученням до національного чемпіонату кращих клубів з країни колишнього СРСР.

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Особа
Артем Мілевський
Тег
Динамо-Брест
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А разве милевский не играл недавно в Питере...повизгивая от счастья?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сироткин Андрюха, педрюха - ты идиЁт! И от рождения тупой! Тосно - такое себе село на паРРаше.
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Закон Порядок
Закон Порядок
идиоты.из дворовой команды выйти на городской уровень.вон Израиль рвется в евролигу.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Закон Порядок, ты свою паРРашу с Израилем не ровняй!
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