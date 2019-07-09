"Русскій мір" — шкідливо": клуб Мілевського "послав" Росію

Глава брестського "Динамо" Олександр Зайцев піддав жорсткій критиці ідею входження клубів із Білорусі до російської футбольної Прем'єр-ліги.

Власник клубу, кольори якого захищає українець Артем Мілевський, назвав це черговою спробою РФ реалізувати ідею "русского міра".

Артем Мілевський "Прессбол"

"Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, ставлять не тільки спортивну мету. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского міра". Витівка із залученням клубів з колишніх радянських республік до складу чемпіонату РПЛ з того самого ряду. Їм це важливо, нам — шкідливо", — цитує Зайцева "Прессбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві Російського футбольного союзу озвучили ідею із залученням до національного чемпіонату кращих клубів з країни колишнього СРСР.

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