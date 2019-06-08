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"Руська курва": українські фанати помстилися за любов до країни-агресора

4.3тЧитати матеріал російською

Українські фанати перед відбірковим матчем чемпіонату Європи-2020 з командою Сербією на "Арені Львів" заглушили гімн гостей речівкою "Руска курва".

Цієї популярної у вузьких колах піснею, наші ультрас помстилися сербським шанувальникам "русского мiра" за часту демонстрацію відданості країні-агресору.

Наприклад в 2014 році фанати сербської баскетбольної команди "Црвена Звезда" вивісили на домашньому матчі Євроліги проти київського "Будівельника" прапор Росії.

Новини
Стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної Сербії вирішили не приїжджати до Львова, щоб підтримати свою національну команду в матчі відбору до Євро-2020 проти збірної України.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна Сербії з футболузбірна України з футболу
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Иванов Петр
Иванов Петр
Какое убожество. Хохлядская свинья опять показала всему миру свое грязное рыло.
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de lik
de lik
А что обсуждать животных? Известно, когда им плохо, они, срутся
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Рагули "Катюшу" еще не раз услышат, гарантирую.
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