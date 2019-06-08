"Руська курва": українські фанати помстилися за любов до країни-агресора

Українські фанати перед відбірковим матчем чемпіонату Європи-2020 з командою Сербією на "Арені Львів" заглушили гімн гостей речівкою "Руска курва".
Цієї популярної у вузьких колах піснею, наші ультрас помстилися сербським шанувальникам "русского мiра" за часту демонстрацію відданості країні-агресору.
Наприклад в 2014 році фанати сербської баскетбольної команди "Црвена Звезда" вивісили на домашньому матчі Євроліги проти київського "Будівельника" прапор Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної Сербії вирішили не приїжджати до Львова, щоб підтримати свою національну команду в матчі відбору до Євро-2020 проти збірної України.
Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.
Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.
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