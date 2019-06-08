"Руська курва": українські фанати помстилися за любов до країни-агресора

Українські фанати перед відбірковим матчем чемпіонату Європи-2020 з командою Сербією на "Арені Львів" заглушили гімн гостей речівкою "Руска курва".

Цієї популярної у вузьких колах піснею, наші ультрас помстилися сербським шанувальникам "русского мiра" за часту демонстрацію відданості країні-агресору.

Наприклад в 2014 році фанати сербської баскетбольної команди "Црвена Звезда" вивісили на домашньому матчі Євроліги проти київського "Будівельника" прапор Росії.

Новини Стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної Сербії вирішили не приїжджати до Львова, щоб підтримати свою національну команду в матчі відбору до Євро-2020 проти збірної України.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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