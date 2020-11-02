Румунський воротар забив гол ударом через все поле. Відео

Олександр Чеканов Футбол 16:14, 2.11.2020

Воротар дублюючого складу бухарестського "Стяуа" Разван Удря відзначився неймовірним голом у воротах "Волунтарі-2" у черговому матчі чемпіонату у третій лізі.

Голкіперу "армійців" вдалося вразити чужі ворота ударом від свого штрафного. Момент стався на 41-й хвилині гри. Аби не дати форварду господарів встигнути до м'яча, Удря вибіг за межі штрафного і в дотик вибив його далеко до воріт "Волунтарі-2".

Удар вийшов настільки сильним, що став гольовим. Перелетівши через все поле, м'яч опинився у сітці, а воротар господарів відверто проґавив епізод. Цікаво, що цей гол став переможним.

У підсумку другий склад "Стяуа" відсвяткував впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Роман Яремчук відзначився хет-триком у черговому матчі чемпіонату Бельгії, забивши три голи за 15 хвилин.

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