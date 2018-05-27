Румунський воротар придумав новий спосіб тягнути час: опубліковано відео

Румунський голкіпер, який виступає в одній з нижчих ліг чемпіонату країни, придумав інноваційний спосіб затягувати час в кінцівці матчу. Воротар дуже-дуже довго вибивав м'яч, практично пішовши зі стадіону.

Акуратно поставивши шкіряну сферу на точку, футболіст на подив телевізійників направила за поле, після чого неспішно зробив розбіг і сильним ударом відправив м'яч у гру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей курйозний епізод.

Нагадаємо, що раніше воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.