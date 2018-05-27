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Румунський воротар придумав новий спосіб тягнути час: опубліковано відео

4.1тЧитати новину російською

Румунський голкіпер, який виступає в одній з нижчих ліг чемпіонату країни, придумав інноваційний спосіб затягувати час в кінцівці матчу. Воротар дуже-дуже довго вибивав м'яч, практично пішовши зі стадіону.

Акуратно поставивши шкіряну сферу на точку, футболіст на подив телевізійників направила за поле, після чого неспішно зробив розбіг і сильним ударом відправив м'яч у гру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей курйозний епізод.

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Нагадаємо, що раніше воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус став головним антигероєм фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Голкіпер збірної Німеччини пропустила два ганебних голи і фактично позбавив свою команду перемоги.

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