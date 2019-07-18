Рука Реброва: українці влаштували феєрію в Лізі чемпіонів

Клуб українця Сергія Реброва – угорський "Ференцварош" – пробився до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, з боєм обігравши за сумою двох ігор болгарський "Лудогорець".

У першому матчі на своєму полі "Ференцварош" переміг з рахунком 2:1, а в матчі-відповіді на виїзді підопічні Реброва були також переконливі – перемога 3:2.

Сергій Ребров Офіційний сайт "Ференцвароша"

Характерно, що перший гол у цьому поєдинку забив український легіонер "Ференцвароша", ексдинамівець Ігор Харатін, замкнувши ударом головою на дальній штанзі подачу з кутового. Йому асистував ще один українець Олександр Зубков.

Через 4 хвилини Зубков також віддав результативний пас на Міхала Шкварку, який зробив рахунок 2:0.

Досягши комфортної переваги у рахунку, команда Реброва довела гру до перемоги – 3:2. Таким чином, "Ференцварош" став учасником другого відбіркового раунду ЛЧ, де його суперником буде мальтійська "Валлетта".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у клубі Сергія Реброва трапився грандіозний скандал: український наставник вигнав із команди за зраду свого співвітчизника, гравця збірної України.

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