"Рука бога", наркотики та позашлюбні діти: головні факти про легендарного Дієго Марадону

Дієго Армандо Марадона присвятив футболу 23 роки свого життя. Він виступав за "Бока Хуніорс", "Барселону", "Наполі", "Севілью", національну збірну Аргентини. В активі бомбардира перемоги на чемпіонаті світу 1986 року, чемпіонатах Італії та Аргентини, Кубку та Суперкубку УЄФА.

Однак життя Марадони вирувало й за межами футбольного поля: скандали, численні романи, ворожнеча з "королем футболу" Пеле та наркотична залежність.

Увечері 25 листопада Марадони не стало. І поки світ прощається з легендарним футболістом, OBOZREVATEL зібрав для вас головні факти про великого аргентинця.

ДВІЧІ НАЙДОРОЖЧИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ

Дієго Марадона залишається єдиним на сьогоднішній день гравцем, за трансфери якого були заплачені рекордні суми відступних.

У травні 1982 року нападник вирішив залишити "Бока Хуніорс" і перебрався в "Барселону" за п'ять мільйонів фунтів, встановивши світовий рекорд.

Марадона перейшов в "Наполі" за 7,6 млн фунтів.

Провівши два сезони в столиці Каталонії і забивши 38 голів у 58 матчах, Марадона перейшов в італійський "Наполі". Влітку 1984-го "партенопеї" заплатили за форварда рекордні 7,6 мільйона фунтів.

"РУКА БОГА"

Дієго Армандо є автором, мабуть, двох найзнаменитіших голів в історії чемпіонатів світу.

На Мундіалі 1986 року, який приймала Мексика, Марадона буквально самотужки зробив Аргентину найсильнішою командою планети. На шляху до трофею в чвертьфіналі "альбіселесте" зустрічалися з англійцями.

На 51-й хвилині зустрічі після зрізки захисника аргентинець рукою переправив м'яча в сітку, чого не помітили арбітри. Після матчу Марадона заявив, що це була "рука Бога".

За чотири хвилини форвард забив гол, який було визнано найкращим в історії ЧС. Дієго обіграв половину збірної Англії і вразив ворота Шилтона.

СУПЕРНИЦТВО З ПЕЛЕ

Яскрава гра Марадони, його техніка і пластика завжди змушували вболівальників порівнювати його з "королем футболу" Пеле.

Це заочне суперництво супроводжувало Дієго протягом усієї його кар'єри. У 2000 році ФІФА вирішила визначити найкращого гравця століття і провела відповідне голосування, яке Марадона виграв із великим відривом.

Марадона і "король футболу" Пеле.

Внаслідок ФІФА вирішила віддати нагороду аргентинцю та бразильцю одночасно, проте на церемонії вручення Марадона влаштував демарш, а Пеле засумнівався в перемозі опонента.

Втім, напередодні Євро-2016 легендарні футболісти помирилися. "Більше жодного протистояння. Я хочу подякувати Пеле за все. Ми знаємо, хто він і ким буде завжди. Нам потрібні такі ікони футболу, як він", – сказав тоді Дієго.

Пеле і Марадона на прийомі в Путіна.

НАРКОМАН

У 1991 році навколо Марадони вибухнув грандіозний скандал: після одного з матчів чемпіонату Італії аргентинець провалив допінг-тест. В його аналізах було виявлено сліди кокаїну.

Внаслідок форварда "Наполі" було дискваліфіковано на 15 місяців. Проти нього було також відкрито кримінальну справу за зв'язки з мафією.

Марадона на матчі Нігерія – Аргентина на ЧС-2018. Twitter ItsEronG

Повторно Дієго був спійманий на наркотиках напередодні чемпіонату світу 1994 року в США. ФІФА усунула футболіста з турніру, що призвело до вильоту аргентинців уже на стадії 1/8 фіналу.

У 1997-му Марадона знову попався на вживанні наркотиків. Він багато разів лікувався від залежності, однак впоратися з нею так і не зміг.

НЕНАВИСНИК США ТА ФАНАТ ПУТІНА

Легендарний футболіст завжди гостро і відверто висловлювався про політику і світових лідерів. Він відверто ненавидів США, про що завив в ефірі ТВ-шоу в 2007-му.

Марадона підтримував політику кубинського лідера Фіделя Кастро і лідера Кубинської революції Ернесто Че Гевари. Татуювання з їхнім зображенням футболіст набив на своє тіло.

Дієго Армандо зустрівся з Путіним перед ЧС-2018.

Він також захоплювався президентом Росії Володимиром Путіним. "Він – мій кумир. У мене на стіні будинку є фотографії. Поруч висять портрети: Фідель Кастро і Володимир Путін", – зізнавався Марадона.

СКАНДАЛИ І ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ

Офіційно Дієго Армандо був одружений один раз. Його обраницею 1984 року стала Клаудія Вільяфанья, у шлюбі з якою у Марадони народилися дві дочки.

Уже після розлучення з Клаудією в 2003 році великий футболіст визнав позашлюбного сина Дієго Сінагру, який народився, коли Марадона виступав за "Наполі". Однак ЗМІ припускають, що у аргентинця є ще щонайменше двоє дітей.

Дієго Марадона з Клаудією Велафаньєю (зліва) і дочками.

Аргентинець не раз потрапляв у гучні скандали. У 1994 році він поранив із пневматичної гвинтівки чотирьох журналістів. Суд тривав чотири роки, але так нічим і не закінчився.

У 2014-му одному з репортерів дісталося за спробу сфотографувати сина Марадони. Також Дієго не раз бив свою колишню подругу Росіо Оліву. А на ЧС-2018 в Росії на матчі Аргентини з Нігерією Дієго був помічений на трибуні в неадекватному стані, а потім і зовсім знепритомнів.