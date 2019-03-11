Розвалив "Шахтар": екс-форвард "гірників" жорстко висловився про Фонсеку

Екс-нападник донецького "Шахтаря", який виступає нині за іспанську "Малагу", Євген Селезньов звинуватив тренера гірників португальця Паулу Фонсеку в тому, що Ярослав Ракицький вимушений був піти з команди, а також у погіршенні гри клубу.

"Як би не говорив цей великий тренер, що трансфер Ракицького був його власним рішенням, якщо ставиться так до таких футболістів, то гріш йому ціна. Я не згоден, що Ракицький став гірше грати в захисті. Я знаю Ярика, знаю, що ця людина за президента, за клуб, він би довічно грав у "Шахтарі", якби до нього ставився з повагою один чоловік. Кращого захисника в України не було і не буде", — заявив Селезньов в інтерв'ю youtube-каналі Бомбардир.

Ракицький і Фонсека

Селезньов вважає, що нинішній донецький "Шахтар" є блідою тінню тієї команди, яку свого часу тренував Мірча Луческу.

"Шкода десятиліття Луческу, вважаю, що великий тренер вибудовував команду, створив такий смарагд... І ось так за три роки розвалити команду. Я не думаю, що Ракицький допустив помилку, не в політичному плані. Людину просто прибрали з "Шахтаря": куди йому йти, на вулицю? Або закінчувати з футболом? Усе зробили для того, щоб він пішов", — сказав Євген Селезньов.

Додамо, що в цьому сезоні Селезньов провів 7 матчів у складі "Малаги", проте результативними діями за іспанський клуб поки не відзначився.

Новини Селезньов влаштував розбiрки з арбітром в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники висміяли українського захисника "Зеніта" Ярослава Ракицького за його гру в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вільярреалом".

Пітерська команда програла на своєму полі 1:3, а наш співвітчизник став винуватцем двох пропущених м'ячів його команди, чим і викликав хвилю тролінгу.

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