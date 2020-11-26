Розтин встановив причину смерті Марадони

Дієго Армандо Марадона, який страждав дилатаційною кардіоміопатією, помер від серцевої недостатності, що спричинила гострий набряк легенів і раптову смерть, йдеться у звіті про розтин тіла колишнього капітана збірної Аргентини, текст якого наводить Infobae.

Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) – захворювання міокарда, що характеризується розвитком дилатації (розтягуванням) порожнин серця, з виникненням систолічної дисфункції, але без збільшення товщини стінок.

"У звіті йдеться, що патологоанатом виявив у серці сліди, які вказують на хронічну серцеву недостатність, причина якої неясна: не встановлено, чи пов'язано це із серцевим нападом або зі споживанням шкідливих речовин, таких як кокаїн або алкоголь", – стверджує Infobae з посиланням на кардіолога Хуана Пабло Костабеля.

"Серце – це насос, який качає рідину, умовно кажучи, від задньої частини до передньої: спереду – усі органи тіла, а ззаду – легені. Коли воно не може штовхнути кров уперед, то вона починає накопичуватися в легенях, і простір, який повинен бути зайнятим повітрям, починає заповнюватися рідиною", – пояснив кардіолог Франциско Тоскано Кілон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.

Син легенди футболу дізнався про смерть батька, потрапивши в реанімацію. Адвокат Дієго заявив про "злочинний ідіотизм" через смерть клієнта.

Пізніше працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло легендарного Дієго Марадони до поховання, виклав у мережу знімок із відкритим гробом.