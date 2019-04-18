Розстріл аутсайдерів: визначилися півфіналісти Ліги Європи

Футбольні клуби "Челсі", "Арсенал", "Валенсія" і "Айнтрахт" вийшли до півфіналу Ліги Європи. Матчі-відповіді 1/4 фіналу пройшли в четвер, 18 квітня, в Неаполі, Франкфурті, Валенсії і Лондоні.

Справжня драма розгорнулася у Франкфурті. "Бенфіка" тримала в умі розгромну перемогу 4:2 в Лісабоні, тому гостьовий матч побудувала від оборони. Така тактика виявилася провальною. Португальці пропустили два голи і вилетіли з турніру.

"Айнтрахт" Німеччина – "Бенфіка" Португалія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 36 Костич, 2:0 – 67 Роде.

Айнтрахт Ф – Трапп, Абраам, Фалетти (Віллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде (Торро, 86), Хасебе, Гачіновіч Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасієнсія, 76).

Бенфіка – Влаходімос, Діаш, Грімальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самаріс (Пицци, 70), Рафа Сілва (Сальвіо, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Фелікс, Сеферович.

Попередження: Абраам (74), Фалетти (78), Ребич (83), Жонас (90).

Перший матч:2:4.

Найрезультативніший поєдинок відбувся в Лондоні, де "Челсі", після мінімальної гостьової перемоги над чеською "Славією", влаштував справжній розстріл аутстайдеру.

Чеслі - Славія

Обидві команди зіграли у відкритий футбол, що позитивно відбилося на видовищності поєдинку. Вже на 21-й хвилині рахунок був 4:1 на користь господарів, але на цьому голепад не зупинився. "Славія" кинулася навздогiн і змогла забити поспіль два м'ячі, однак на більше сил у празьких футболістів не вистачило.

"Челсі" Англія – "Славія" Чехія 4:3 (4:1, 0:2)

Голи: 1:0 – 5 Педро, 2:0 – 9, автогол Делі, 3:0 – 17 Жиру, 3:1 – 25 Соучек, 4:1 – 27 Педро, 4:2 – 51 Шевчик, 4:3 – 54 Шевчик.

Челсі – Аррісабалага, Крістенсен, Емерсон, Аспілікуета, Давид Луїз, Барклі (Жоржина, 70), Ковачич, Педро (Хадсон-Одоі, 87), Канте, Азар (Вілліан, 65), Жиру.

Славія – Колар, Делі, боржомі, Кудела, Нгаде-Нгаджуі, Масопуст (Олайінка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик (Стох, 78), Змргал (Шкода, 85), Крав.

Попередження: Канті (33), Соучек (53), Кудела (73), Емерсон (75), Аррісабалага (83), Давид Луїз (89).

Перший матч:1:0.

"Арсенал" в Італії не залишив шансів місцевому "Наполі". Вигравши вдома 2:0, лондонці грамотно побудували гру, добившись мінімальної перемоги і на виїзді.

"Наполі" Італія – "Арсенал" Англія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 36 Ляказетт.

Наполі – Мерет, Влад Кірікеш, Гулям (Маріу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулібалі, Зелінський, Аллан, Кальєхон, Фабіан Руїс, Лоренцо Інсіньє (Юнес, 61), Милик.

Арсенал – Чех, Косьельні, Монреаль, Сеад Колашинаць, Папастатопулос, Торрейра, Мейтленд-Найлз, Джака (Ель-Ненни, 61), Ремзі (Мхітарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Івобі, 68).

Попередження: Лоренцо Інсіньє (43), Чех (74), Кальєхон (90).

Перший матч:0:2.

Іспанська "Валенсія" декласувала земляків з "Вільярреала" (2:0). Поразка 1:3 в першій грі залишала гостям лише примарні шанси на успіх.

"Валенсія" Іспанія – "Вільярреал" Іспанія 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13 Тоні Лато, 2:0 – 54 Парехо.

Валенсія – Нето, Діакабі, Ронкалья, Тоні Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габріел, 46), Гедеш (Лі Кан Ін, 68), Гамейро, Санті Міна.

Вільярреал – Фернандес, Руїс, Фунес Морі, Коста, Ратіу, Касерес (Форнальс, 64), Трігерос (Хаві Фуего, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуезе, 46), Морено.

Попередження: Раба (24), Педраса (34), Фунес Морі (53), Ратіу (61), Коклен (88).

Перший матч:3:1.

У півфіналах "Арсенал" зустрінеться з "Валенсією", а "Челсі" з "Айнтрахтом". Перші матчі пройдуть 2 травня, матчi у відповідь – 9-го.

Нагадаємо, що напередодні стали відомі всі півфіналісти Ліги чемпіонів. Голландський " Аякс " вийшов в півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно обігравши італійський "Ювентус " (2:1). Другим півфіналістом стала каталонська " Барселона ", яка розгромила англійський " Манчестер Юнайтед " (3:0). Матчі "Аякс" - "Тоттенхем" і "Ліверпуль" - "Барселона" відбудуться 30 квітня в Лондоні і Барселоні; відповідні 7 травня - в Амстердамі і Ліверпулі.

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