Розпродаж у "Динамо": ЗМІ назвали футболістів, від яких позбудеться клуб

Київське "Динамо" планує провести масову чистку складу і, в першу чергу, хоче позбутися від великої кількості легіонерів.

Як повідомляє FC Dynamo Nation, керівництво киян бажає розлучитися із захисниками Томашем Кендзьорою, Карлосом Самбрано, Йосипом Піварічем, Сідклеем і Тамашем Кадаром, півзахисником Мохаммедом Кадірі та форвардами Жерсоном Родрігесом і Франом Солем. Вони можуть бути віддані в оренду, але пріоритетним варіантом є їхній повноцінний трансфер.

Легіонери "Динамо" Футбол 24

Варто відзначити, що з цього списку тільки Кадар і Кендзьора можуть вважатися гравцями основного складу. Решта легіонерів на полі майже не з'являлися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість футболістів "Динамо" увійшли до символічної збірної своєї групи по Лізі Європи, незважаючи на провальний виступ у турнірі.

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