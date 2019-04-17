Розпочалися матчі групових етапів 5-го сезону Ліги учасников АТО

У Маріуполі на стадіоні "Портовик" відбулось відкриття групового етапу Чемпіонату України з футболу серед команд "Всеукраїнської Футбольної Ліги учасників АТО" на КУБОК ГЕРОЇВ АТО регіонального дивізіону "Схід".

Під звуки військового оркестру на поле вийшли 12 команд, які цьогоріч будуть боротися між собою в дивізіоні "Схід".

Учасники турніру

Організатором та засновником цього Чемпіонату вже п’ятий рік поспіль є Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО "Українці-разом!" та за підтримки Федерації Футболу України, Міністерства молоді та спорту України, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Державної Служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Футбольного клубу "Динамо" (Київ). А цього року долучилося до Чемпіонату ще й новостворене Міністерство у справах ветеранів України.

Варто зазначити, що Футбольна Ліга учасників АТО — єдиний в Україні Чемпіонат із футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь беруть 100% учасників бойових дій — захисників України.

Привітати футболістів Чемпіонату України з футболу на Кубок Героїв АТО завітали почесні гості: Від Командування об'єднаних сил Заступник Начальника Генерального штабу Збройних Сил України - генерал-лейтенант Олег Грунтковський; від особового складу військових комісаріатів Донеччини Начальник Донецького гарнізону - полковник Олександр Сергєєв, від організаторів Чемпіонату - президент Федерації Футболу учасників АТО та Голова Правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!" - Руслан Руденко:

"Символічно і дуже приємно, що в Маріуполі нас постійно так тепло зустрічають і так щиро підтримують своїх захисників. Атмосфера тут є надзвичайною, що ще раз доводить: Маріуполь — 100% Україна, тож не дивно, що відкриття 5-го сезону Чемпіонату на стадіоні "Портовик" стало чудовим завершенням цьогорічних стартів нашої Ліги учасників АТО у всіх дивізіонах по Україні, які ми провели цього року", - зазначив Президент Федерації Футболу учасників АТО, Голова Правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО "Українці-разом!" Руслан Руденко.

Новини Федерації футболу України запропонували реорганізувати турнір учасників АТО

Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО сезону 2019 року складається із 88 команд, а це близько 3000 військових, які будуть змагатися між собою в два кола, весна та осінь, в шести дивізіонах: Захід, Схід, Північ, Південь, Центр та Київ.

Головний трофей сезону — Кубок героїв АТО. До слова, він є перехідним і кожен переможець сезону володіє ним протягом одного року, до наступного сезону. Назва команди-переможця вигравіювана на кубкові. Таким чином вписуються імена наших героїв в історію футболу Ліги учасників АТО.

Попереду - сім місяців безкомпромісної боротьби. Чотири кращих команди з дивізіону "Схід" та загалом 24 кращі команди із 88 учасників групового етапу Чемпіонату вийдуть до фінальної частини на Кубок Героїв АТО. 14 жовтня, у День захисника України. у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського буде традиційно розіграний головний трофей сезону КУБОК ГЕРОЇВ АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв взяти під свою опіку поранених бійців АТО, які знаходяться у столичному центральному госпіталі.

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