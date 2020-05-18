"Розмите поняття": Шевченко висловився про майбутнє у збірній України

Михайло Морозов Футбол 10:30, 18.05.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що робота в національній команді залишається для нього головним пріоритетом, незважаючи на чутки, які пов'язують його з "Міланом".

"Чутки про перехід у "Мілан"? Я повністю сконцентрований на роботі з національною командою. Для мене це пріоритет, у нас багато цілей попереду. Будемо багато працювати, щоб досягти результату", – цитує слова Шевченка видання Динамо Київ від Шурика.

Андрій Шевченко

Легендарний футболіст зізнався, що хотів би спробувати свої сили в клубі, в якому відмінно проявив себе в ролі гравця.

"Подивимося, як складеться життя в майбутньому. Хотілося б повернутися в клуб, в якому я блищав як гравець. Можливо, доля подарує шанс стати тренером "россонері". Майбутнє – це розмите поняття. В даний момент я повністю сконцентрований на роботі з національною командою" , – додав наставник збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко назвав момент у кар'єрі, повтор якого він досі не може дивитися.

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