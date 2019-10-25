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25 жовтня • оновлено в 21:29
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"Розлад": Луческу розповів, як війна на Донбасі вплинула на його відносини з Ахметовим

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Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу заявив, що війна на Донбасі негативно вплинула на його відносини з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

Як зазначив легендарний румунський фахівець, через військову агресію Росії щодо України він став набагато рідше бачитися з босом "помаранчево-чорних".

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Мірча Луческу та Рінат Ахметов

Мірча Луческу та Рінат Ахметов

ФК "Шахтар"

"У 2014 році спалахнула трагедія у Донецькому регіоні. Коли ми переїхали до Києва, то в наших відносинах з Ринатом Ахметовим стався розлад. Ми перестали бачитися, зустрічалися раз або два на рік – на мій або його день народження", – сказав Луческу в інтерв'ю шоу "Вацко Light".

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснаставник "Шахтаря" Мірча Луческу висловив думку щодо нинішнього рівня українських футболістів.

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Особи
Мірча Луческу Рінат Ахметов
Тег
ФК Шахтар
Джерело
Джерело: "Динамомания"
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