Розкрито зарплату Зідана в "Реалі"

Авторитетне видання El Confidencial розкрило деталі контракту французького тренера Зінедіна Зідана з мадридським "Реалом".

Повернення до Іспанії принесло знаменитому французу базову зарплату в 12 мільйонів євро в рік. При цьому журналісти сума може вирости, завдяки бонусам.

Зінедін Зідан

До відходу з клубу в 2018-му зарплата Зідана становила 7,5 мільйона євро.

Зінедін очолював мадридський "Реал" з 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня мадридський "Реал" вилетів з Ліги чемпіонів, зазнавши ганебної поразки від "Аякса" з рахунком 1:4.

3 березня в Мадриді "Реал" програв "Барселоні". Ця невдача збільшила розрив між командами до 12 очок, залишивши "Реалу" лише теоретично-математичні шанси на боротьбу за "золото".

27 лютого "Реал" завершив виступ в Кубку Іспанії, в півфіналі "згорівши" вдома "Барселоні" 0:3 (після 1:1 в Каталонії).

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