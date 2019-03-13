МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Розкрито зарплату Зідана в "Реалі"

1.1тЧитати матеріал російською

Авторитетне видання El Confidencial розкрило деталі контракту французького тренера Зінедіна Зідана з мадридським "Реалом".

Повернення до Іспанії принесло знаменитому французу базову зарплату в 12 мільйонів євро в рік. При цьому журналісти сума може вирости, завдяки бонусам.

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан

До відходу з клубу в 2018-му зарплата Зідана становила 7,5 мільйона євро.

Новини
Зідан висунув вимогу "Реалу"

Зінедін очолював мадридський "Реал" з 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Зінедін Зідан
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки