Розкрито таємницю викраденого кубка чемпіонату світу з футболу

Викрадення кубка чемпіонату світу з футболу в 1966 році організував лондонський гангстер Сідні Кугульере. Британське видання The Guardian опублікувало шокуюче зізнання його племінника Гері Кугульере.

Він стверджує, що Сідні зробив це з азарту і не переслідував фінансової вигоди. Він не попередив про свої плани навіть власного брата Рега, який ходив з ним на справу. Сідні показав йому захований під полою кубок лише після того, як вони пішли з місця злочину.

Крадіжка сталася незадовго до чемпіонату, коли кубок демонстрували публіці в методистської центральному залі в Вестмінстері. Охоронці, які патрулювали виставку, виявили, що вітрина і задні двері будівлі зламані, а нагорода зникла.

Через три дні голова Футбольної асоціації Англії Джо Мірс отримав записку від викрадачів. Вони вимагали 15 тисяч фунтів стерлінгів дрібними купюрами і погрожували знищити кубок, якщо про це дізнається преса або поліція. Для зв'язку пропонувалося використовувати шифровані оголошення в газеті The Evening News.

Мірс розповів про записку Скотленд-Ярду. Поліція організувала передачу валізи з грошима, але чоловік, що з'явився за викупом, щось запідозрив і спробував втекти. Після затримання він запевняв, що був лише посередником. За його словами, людина на прізвисько Поляк обіцяла йому 500 фунтів стерлінгів, якщо обмін пройде без проблем.

Через сім днів собака знайшла зниклий кубок в кущах на півдні Лондона. Він був загорнутий в газету і перев'язаний мотузкою. Власник пса потрапив під підозру, але у нього виявилося алібі. Викрадачів так і не знайшли.

Гері Кугульере стверджує, що кубок ховали в вугільному сараї зятя Рега. "Це зводило батька з розуму, - говорить він. - Він знав, що їм ні за що його не продати. Обидва зрозуміли, що доведеться повернути". Їм вдалося це провернути і не попастися. Сідні помер в 2005 році, через 39 років після крадіжки. Рег помер в 2012-му.

Нагадаємо, що недавно злодії обчистили будинок відомого футболіста, вкравши 92 пари взуття.