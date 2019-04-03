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Розкриті нові деталі справи Мораеса: спортивні підсумки 2 квітня

1.6тЧитати матеріал російською

У ЗМІ з'явилася нова інформація щодо скандалу з бразильським форвардом збірної України Жуніором Мораесом, а в Бразилії боєць ММА помер після жорстокого нокауту. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 2 квітня.

Крім того, Олександр Усик влаштував епічне тренування на вулицях Києва. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Скандал з МораесомMMAUFC
Особи
Жуніор МораесОлександр Усик
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