Розкриті нові деталі справи Мораеса: спортивні підсумки 2 квітня

У ЗМІ з'явилася нова інформація щодо скандалу з бразильським форвардом збірної України Жуніором Мораесом, а в Бразилії боєць ММА помер після жорстокого нокауту. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 2 квітня.
Крім того, Олександр Усик влаштував епічне тренування на вулицях Києва. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
"В УЄФА прийняли": ЗМІ розкрили нові деталі справи Мораеса
Боєць ММА помер після жорстокого нокауту: момент потрапив на відео. 18+
"Робокоп": Усик, який бігає по Києву, справив фурор у мережі
Непереможного російського бійця UFC довічно дискваліфікували
"Про політику не говори": Усик словами Тараса Шевченка звернувся до українців
ЗМІ повідомили про сенсаційну подію в Прем'єр-лізі
"Більш простий": британський суперваж оригінально кинув виклик Кличку
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".