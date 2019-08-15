Розкрито деталі контракту нового головного тренера "Динамо"

Відомий український журналіст Кирило Крижановський повідомив деталі договору нового головного тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка.

"Олексій Михайличенко підписав контракт з "Динамо" на постійній основі. Умови - 2 роки + 1 за погодженням сторін. У тренерський штаб точно увійшли Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов", - написав Крижановський в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

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