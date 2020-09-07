Розгром збірної України: результати Ліги націй 6 вересня

У неділю, 6 вересня, в Європі відбулися чергові поєдинки нового сезону Ліги націй УЄФА. 20 футбольних збірних Старого світу провели свої матчі 2-го туру.

Крім сумного результату в Мадриді, де збірна України зазнала найбільшої поразки при Шевченкe (0:4), варто відзначити матч в Швейцарії, де футболісти місцевої збірної врятували нічию з Німеччиною (1:1).

Результати Ліги націй 6 вересня

Швейцарія – Німеччина 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 14 Гюндоган, 1:1 – 57 Відмер.

Швейцарія – Зоммер, Відмер, Беніто, Ельведі, Аканджі, Джака, Соу (Ебішер, 80), Штеффен, Родрігес (Цубер, 64), Сеферович, Емболо (Варгас, 73).

Німеччина – Лено, Керер, Зюле (Та, 62), Рюдігер, Гозенс (Джан, 78), Дракслер, Кроос, Сані (Брандт, 46), Гюндоган, Гинтер, Вернер.

Попередження: Зюле (30), Штеффен (49), Дракслер (90).

Іспанія – Україна 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 3, пенальті Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фаті, 4:0 – 84 Ферран Торрес.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос (Ерік Гарсія, 61), Навас, Пау Торрес, Меріно, Тіаго Алькантара, Ольмо, Родрі (Оскар Родрігес, 69), Фаті, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Україна – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Марлос (Циганков, 56), Харатін (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Попередження: Родрі (37), Малиновський (77), Коваленко (90).

Угорщина – Росія 2:3 (0:2, 2:1)

Голи: 0:1 – 15 Міранчук, 0:2 – 33 Оздоєв, 0:3 – 46 Фернандес, 1:3 – 62 Шаллан, 2:3 – 70 Ніколіч.

Угорщина – Гулачі, Ланг, Салаї, Орбан, Беше, Собослаі (Чері, 82), Надь, Холендер, Шигера (Кальмар, 46), Шаллан, Салаї (Ніколіч, 67).

Росія – Шунін, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Іонов (Караваєв, 75), Оздоєв, Кузя (Жирков, 57), Зобнин, Міранчук (Газінський, 67), Дзюба.

Попередження: Зобнин (25), Шигера (42).

Сербія – Туреччина 0:0 (0:0, 0:0)

Сербія – Райковіч, Павлович, Міленкович, Коларов, Костич, Радоніч (Джурічіч, 87), Гудель, Лазович (Гачіновіч 27), Максимович (Мітровіч, 61), Тадич, Мітровіч.

Туреччина – Гюнок, Сеюнджю, Кабак, Челік (Сангаре, 46), Калдирим, Язиджі, Кекчю (Ундер, 60), Туфан, Текдемір, Караман, Унал (Йилмаз, 78).

Попередження: Язиджі (36), Коларов (45), Тадич (61), Костич (62), Кабак (79).

Вилучення: Коларов (49).

Уельс – Болгарія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Вільямс.

Уельс – Хеннессі, Ампаду, Локьер, Девіс, Робертс (Вільямс, 65), Моррелл, Брукс (Вільямс, 76), Сміт, Джеймс, Бейл, Мур (Робсон-Кану, 61).

Болгарія – Георгієв, Недялков, Сісіньо, Димитров, карабелу, Іванов (Делєв, 70), Неделев (Крастев, 82), Костадінов, Країв (Ілієв, 61), Карагарен, Горанов.

Попередження: Костадінов (43), Сміт (60), Вільямс (85).

Андорра – Фарерські о-ва 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 31 Ольсен.

Андорра – Гомес Морейра, Мартінес, Сан-Ніколас, Макс Льовера, Гарсія, Рубіо (Бланко, 88), Вьейра, Ребес (Бернат, 69), Алаес, Пухоль, Клементе (Мартінес, 24).

Фарерські о-ви – Гестссон, Наттестад, Давідс, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ольсен, Даніельсен, Йоханнесен (Ольсен, 58), Ханссон, Бьярталуйд (Ольсен, 72), Ольсен (Андреасен, 87).

Попередження: Ватнсдаль (38), Гарсія (43), Сан-Ніколас (45), Ханссон (61), Ребес (64).

Словенія – Молдова 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 28 Бохарі.

Словенія – Хмара, Блажіч, Мевля, Стоянович, Балковец, Вучкич (Ветрих, 68), Зайц (Живець, 58), Коутере, Бохарі, Куртич, Шпорар (Крамер, 85).

Молдова – Кошелев, Рябчук, Армаш, Посмаков, Мудрак, Короп, Раца (Суворов, 69), Іоніце, каймаком (Єпуряну, 46), Домашкан (Мілінчану, 60), Плетіке.

Попередження: Раца (27), Коутере (47), Іоніце (73), Посмаков (88), Стоянович (90).

Ірландія – Фінляндія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 63 Йенсен.

Ірландія – Рендолф, Доерті, Стівенс, Іган, Даффі, Артер, Брейді, Моламбі, О`Дода (Робінсон, 59), Конноллі (Макклейн, 77), Іда (Макголдрік, 66).

Фінляндія – Градецький, Хямяляйнен (Уронен, 79), О`Шонессі, Вяйсянен, Ояла, Спарв, Алхо, Тейлор, Камара, Йоел Пог'янпало (Йенсен, 63), Пуккі (Карьялайнен, 90).

Попередження: Моламбі (66), артерії (85), О`Шонессі (89).

Мальта – Латвія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 15 Нвоко, 1:1 – 25, автогол Гійом.

Мальта – Бонелло, Мускат, Пепе, Борг (Аджіус, 85), Гійом (Пізані, 90), Теума, Нвоко, Гембін, Дегабріеле (Греч, 60), Камензулі, Мбонги.

Латвія – Штейнбор, Юрковскіс, Черноморд, Дубра, Зюзін (Каркліньш, 86), Емсіс, Яунземс, Циганик, Яніс Ікаунієкс, Кролліс (Яніс Ікаунієкс, 62), Савальніекс (Ругін, 67).

Попередження: Зюзін (45), Мбонги (48), Кролліс (54), Гійом (55), Черноморд (78).

Косово – Греція 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 2 Лімніос, 0:2 – 51 Сіовас, 1:2 – 82 Беріша.

Косово – Уйкані, Войвода (Рашкай, 58), Хадерджонай, Ррахмані, Дрешевіч, Цілина, Беріша, Зенелі (Беріша, 54), Халімі (Хасані, 55), Алити, Нухіу.

Греція – Баркас, Бакакіс, Сварнас, Стафілідіс (Сіовас, 40), Яннуліс, Фортуніс (Масурас, 61), Курбеліс, Лімніос, Зека, Бакасетас, Кулуріс (Манталос, 83).

Попередження: Кулуріс (45), Беріша (45), Нухіу (84), Беріша (87), Курбеліс (89).

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