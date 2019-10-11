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11 жовтня • оновлено в 13:24
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Розгром: збірна України U-21 провалила матч із Румунією у відборі Євро-2021

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Молодіжна збірна України з футболу провела матч 3-го туру кваліфікації Євро-2021 (U-21). Підопічні Руслана Ротаня на виїзді програли з нищівним рахунком 0:3 одноліткам із Румунії.

Румунія U-21— Україна U-21 — 3:0

Румунія U-21— Україна U-21 — 3:0

frf.ro

Всі три м'ячі потрапили в наші ворота вже під завісу зустрічі. Показово, що першими могли забити "синьо-жовті", але удар Лєднєва прийшовся в стійку.

Румунські футболісти відчули удачу і почали наступати сміливіше. Підсумоковий рахунок на табло залишив, що й казати, неприємний осад в душах українських уболівальників.

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Команда Руслана Ротаня після трьох турів має у своєму активі три очки (поразка від Фінляндії, перемога над Мальтою і розгром від Румунії).

Наразі турнірна таблиця у відбірковій групі "В" має такий вигляд:

1. Фінляндія — 7 очок;

2. Данія — 6;

3. Румунія — 3;

4. УКРАЇНА — 3;

5. Північна Ірландія — 2;

6. Мальта — 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко назвав головну вимогу до гравців збірної України.

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Місце
Румунія Плоєшті
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Главное, шо дерзко и мощно, а шо провалила - второй вопрос!!
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70rus xxx
70rus xxx
"Команда Руслана Ротаня......Он,случайно,сам не румын?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
70rus xxx, Как говорил А.П.Чехов:Нет в мире такого предмета, который не подошёл бы еврею для фамилии.
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