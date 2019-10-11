Розгром: збірна України U-21 провалила матч із Румунією у відборі Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу провела матч 3-го туру кваліфікації Євро-2021 (U-21). Підопічні Руслана Ротаня на виїзді програли з нищівним рахунком 0:3 одноліткам із Румунії.
Румунія U-21— Україна U-21 — 3:0
frf.ro
Всі три м'ячі потрапили в наші ворота вже під завісу зустрічі. Показово, що першими могли забити "синьо-жовті", але удар Лєднєва прийшовся в стійку.
Румунські футболісти відчули удачу і почали наступати сміливіше. Підсумоковий рахунок на табло залишив, що й казати, неприємний осад в душах українських уболівальників.
Команда Руслана Ротаня після трьох турів має у своєму активі три очки (поразка від Фінляндії, перемога над Мальтою і розгром від Румунії).
Наразі турнірна таблиця у відбірковій групі "В" має такий вигляд:
1. Фінляндія — 7 очок;
2. Данія — 6;
3. Румунія — 3;
4. УКРАЇНА — 3;
5. Північна Ірландія — 2;
6. Мальта — 1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко назвав головну вимогу до гравців збірної України.
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